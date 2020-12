Si conclude dopo 78 anni la storia del ristorante-dancing ‘Ponte Rosso’ che chiuderà i battenti il 31 dicembre. Si tratta di un luogo simbolo non solo di Sogliano ma di tutta la Romagna. In tantissimi così hanno scritto su facebook per sottolineare come quel ristorante sia stato un punto di riferimento che ora verrà a mancare. La speranza è che qualcuno possa raccogliere il testimone.