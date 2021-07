Sogliano. Stroncato da un malore a 42 anni: stava mangiando insieme agli amici

Condividi l'articolo









Morto improvvisamente a 42 anni, stroncato da un improvviso malore, Michele “Miki” Monti mentre stava passando una serata con un gruppo di amici. Più comunità in lutto: Monti era residente a Rontagnano, titolare di una azienda calzaturiera a Barbotto, nella parte soglianese, molto conosciuto in tutto l’Alto Rubicone e nella vicina vallata del Savio. Al momento non c’è la data dei funerali, anche se appare molto probabile possa essere martedì nella sua Rontagnano. La tumulazione poi avverrà a Savignano di Rigo dove sono sepolti tutti i familiari.