Soldato Adler compie 98 anni, ‘come regalo vorrei la pace’

“Il più bel regalo per il mio compleanno sarebbe la pace. La guerra è marcia, puzza, fa schifo. La migliore cosa del mondo è la pace”. Sono le parole dell’ex soldato americano Martin Adler, che nel 1944 combatté i nazifascisti in Italia e la scorsa estate riabbracciò i fratelli Bruno, Mafalda e Giuliana Naldi (quest’ultima deceduta lo scorso gennaio), che aveva visto spuntare da una cesta nella loro casa di Monterenzio, nel Bolognese, all’epoca della guerra.

Le parole di Adler, che compie 98 anni, sono affidate ad un video girato da Matteo Incerti, il giornalista che ha scritto il libro ‘I bambini del soldato Martin’ e che lo ha raggiunto a Boca Raton, in Florida, per il suo compleanno. Adler, per festeggiare la ricorrenza, ha fatto una videochiamata con i due fratelli Bruno e Mafalda.



