Soldi Cup non versati,denunce e sequestri per dipendenti Asl

(ANSA) – RUVO DI PUGLIA (BARI), 20 NOV – Tre dipendenti ‘infedeli’ della Asl di Bari in servizio a Ruvo di Puglia si

sarebbero appropriati di oltre 16mila euro incassati dal Centro

unico prenotazioni (Cup), omettendo di versarli alla tesoreria

della Asl, in un caso simulando di aver subito un furto. I tre

sono ora indagati dalla Procura di Trani per il reato di

peculato e, su disposizione del Tribunale, la Guardia di Finanza

di Trani ha eseguito nei loro confronti un provvedimento di

sequestro preventivo per equivalente.

L’inchiesta, coordinata dal procuratore di Trani Renato

Nitti, è partita nel 2017 dall’analisi delle anomalie

riscontrate sui flussi finanziari dei versamenti e della

consistenza di cassa del ‘Cup-Ticket del Distretto Socio

Sanitario/2’ di Ruvo di Puglia (Ba), segnalata dalla Asl che ha

collaborato alle indagini, rispetto ai corrispondenti versamenti

alla tesoreria della stessa Azienda sanitaria. Durante

l’inchiesta i tre dipendenti sotto stati sottoposti a

procedimento disciplinare e sospesi dal servizio. Gli

accertamenti dei finanzieri hanno consentito di ricostruire le

modalità con le quali gli indagati avrebbero sottratto il

denaro, cioè falsificando le rendicontazioni, simulando

malfunzionamento del sistema e, in una occasione, dichiarando di

aver subito il furto di quattromila euro di incassi. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte