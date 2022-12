“Solidarietà? Non ai cinici schiavisti”. Dai migranti all’energia, il piano Meloni

Condividi l'articolo

Giorgia Meloni questa mattina si è presentata alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio dell’Unione europea. Lavori iniziati con 20 minuti di ritardo a causa del traffico che ha bloccato il premier nel viaggio dalla sua abitazione a Montecitorio: “ Mi scuso con Giachetti e con l’Aula per il ritardo, per un motivo di traffico che non avevo previsto. Non ho detto che è colpa di Gualtieri ma del traffico “. Tanti i temi affrontati dal premier durante i lavori. Dalla guerra in Ucraina al price cap, passando per i migranti e la crisi energetica.

Il nodo dei migranti

Uno dei temi sui quali il premier ha concentrato maggiormente l’attenzione è quello dei migranti, sul quale dal suo insediamento chiede a gran voce la collaborazione dell’Europa. “ La rotta del Mediterraneo centrale è stata considerata per la prima volta prioritaria in un documento della commissione Ue, non sarebbe accaduto se l’Italia non avesse posto con determinazione due questioni: il rispetto della legalità internazionale e la necessità di affrontare il fenomeno della migrazione a livello strutturale “, ha detto il premier.

Nel suo discorso, Giorgia Meloni ha fatto notare come il tema della redistribuzione debba essere superato: non sarebbe necessario affrontarlo se le partenze venissero gestite in modo diverso e se si facesse un discorso concreto “ sulla difesa comune dei confini esterni dell’Unione europea “. Infatti, come ha spiegato il premier, “ serve un quadro di collaborazione basato su flussi legali e un’incisiva azione di prevenzione e contrasto di quelli irregolari, fermando le partenze e lavorando a una gestione europea dei rimpatri “.

Sono parole molto dure quelle spese dal premier sulla questione migratoria, alla luce del fatto che “ l’Italia sta sostenendo l’onere maggiore di fronte al traffico di esseri umani nel Mediterraneo “. Una tragedia enorme che un solo colpevole: i trafficanti. “ Quando leggiamo di scontri a fuoco fra libici e trafficanti di esseri umani o degli scafisti che gettano a mare i migranti, siamo sempre più convinti che arricchire questi cinici schiavisti del terzo millennio nulla ha a che dare con il concetto di solidarietà “, ha tuonato Giorgia Meloni.

La crisi energetica

Il prezzo dell’energia è uno dei temi che l’Europa deve affrontare con maggiore urgenza nelle prossime settimane per trovare risposte valide e concrete: “ L’obiettivo è un percorso di sicurezza energetica e da mesi l’Italia è in prima fila per un tetto dinamico dei prezzi. Per ora la risposta della commissione europea è insoddisfacente e inattuabile “. Giorgia Meloni ci ha tenuto a sottolineare che “ è fondamentale porre un argine alla speculazione: la posta in gioco sull’energia è molto alta, perché definisce la capacità dell’Europa di difendere le sue famiglie e le sue imprese “. Ciò che fa evitato è “ un’Ue a due velocità e che prevalgano logiche unilaterali con Paesi che possono essere lasciati indietro “.

Il premier ha ammonito l’Europa dall’attuare “ un meccanismo per cui, all’interno dell’Unione, si può dare un grado diverso di tutela alle imprese da nazione a nazione produrrebbe una distorsione del mercato unico che non penalizzerebbe solo l’Italia ma comprometterebbe tutta l’Europa “. Ciò significa che bisogna evitare di andare in ordine sparso di fronte a questa sfida, perché “ non solo sarebbe un’illusione ma tradirebbe la realtà di un Europa molto diversa da quella che è stata decantata in questi anni “.

I rapporti con l’Unione europea

Giorgia Meloni è intervenuta alla Camera anche per sottolineare il suo impegno a ridefinire l’immagine dell’Italia come elemento chiave dell’Unione e non come Cenerentola. “ L’obiettivo di questo governo è avere, piuttosto che più Europa in Italia, più Italia in Europa, in condizione di pari dignità con gli Stati membri, come si conviene a una grande nazione fondatrice “, ha sottolineato il premier. Ciò significa avere voce in capitolo nel processo decisionale e “ non limitarsi a ratificare le scelte a valle, ma contribuire a definire quelle scelte a monte, far sentire forte la voce della nostra nazione per indirizzare l’integrazione europea verso risposte più efficaci alle grandi sfide del nostro tempo e verso un approccio più attento ai bisogni dei cittadini, delle famiglie e delle imprese “.

Il premier ha rivendicato il ruolo dell’Italia come “ colonna indispensabile alla crescita economica e sociale dell’Ue, questa è l’Italia che vogliamo rappresentare al consiglio europeo “. L’obiettivo di Giorgia Meloni è quello di “ dimostrare quanto l’Italia possa essere un valore aggiunto nel contesto europeo, stravolgendo la falsa narrazione di un’Italia che arrancherebbe, rappresenterebbe quasi un peso per l’Unione Europea “.

