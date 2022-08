‘Solidarity with Sanna’, le finlandesi ballano su Twitter

Condividi l'articolo

‘Solidarity with Sanna’: è la didascalia che su Twitter accompagna i filmati di varie donne finlandesi riprese mentre ballano e si divertono in feste con amici, dimostrando così la propria solidarietà nei confronti della premier Sanna Marin. La 36enne leader della Finlandia è infatti al centro di una bufera mediatica dopo due video spuntati negli ultimi giorni, uno in cui canta e balla scatenata in una festa con amici e l’altro che la riprende balla in atteggiamenti intimi con il cantautore Olavi Uusivirta nel privé di un noto club di Helsinki. Se le opposizioni criticano la premier, molte persone si sono invece schierate in difesa di Marin e del suo diritto a divertirsi come crede.

Sanna Marin: ‘Ho fatto il test antidroga, risultati tra una settimana’

L’esperto di cybersicurezza Petteri Järvinen, citato dal giornale Iltalehti, ieri ha evocato la possibilità che i russi abbiano hackerato il telefono o gli account social di qualcuno che fa parte del circolo stretto della premier finlandese. A sua volta, Marin ha detto di essersi sottoposta a un test anti-droga (i cui risultati saranno noti tra una settimana) e si è difesa sostenendo di non aver fatto altro che “ballare, cantare, abbracciare i miei amici e bere alcol”.

Agenzia ANSA

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte