Sollievo Inter, solo leggera distorsione per De Vrij

(ANSA) – MILANO, 23 LUG – L’Inter tira un sospiro di

sollievo: Stefan De Vrij ha rimediato solo una leggera

distorsione e potrebbe già essere convocato per la sfida contro

il Genoa. Il difensore è stato sostituito al 23′ del primo tempo

ieri da Ranocchia, nella partita contro la Fiorentina, proprio

per il problema al ginocchio sinistro, ma fortunatamente per

Antonio Conte non sembra essere un infortunio grave. Cinque

punti di sutura poi all’arcata sopraccigliare per Danilo

D’Ambrosio sul taglio rimediato durante uno scontro di gioco

nella partita di ieri a San Siro. (ANSA).



