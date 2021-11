Sollievo per Biden, l’occupazione Usa torna a correre

Condividi l'articolo









Joe Biden tira un sospiro di sollievo. Il boom dell’occupazione ad ottobre è la prima buona notizia per il presidente americano da settimane, e arriva nelle ore in cui il Congresso potrebbe finalmente varare il suo maxi piano economico dopo mesi di gestazione e di scontro politico.

Il rimbalzo sul mercato del lavoro dopo i deludenti risultati degli ultimi tempi è notevole: l’economia americana ha creato il mese scorso 531 mila posti, battendo di molto ogni più rosea previsione. E il tasso di disoccupazione ha proseguito la sua discesa portandosi al 4,6% e avvicinandosi ai livelli precrisi.

Un segnale che la locomotiva americana è pronta a ripartire nonostante una pandemia ancora in agguato con le devastanti conseguenze della variante Delta. “E’ un grande giorno per la ripresa della nostra economia”, ha esultato Biden, che torna a sorridere in diretta tv dopo la batosta elettorale del 2 novembre con la clamorosa sconfitta dei democratici in Virginia.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte