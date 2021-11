Solo bianco e nero per Giorgio Armani – 10 Corso Como

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 18 NOV – Solo bianco e nero per la

collezione per lui e per lei Giorgio Armani – 10 Corso Como, che

lo stilista ha creato per il noto concept store milanese. Una

mini collezione di 29 pezzi senza tempo, presentata oggi, che è

sintesi del racconto armaniano e che viene festeggiata stasera

con un cocktail e il dj set di Dimitri from Paris. Tra le proposte, un trench in pelle e un cappotto lungo,

camicie di seta, pantaloni fluidi a vita alta, pullover morbidi

e le celebri giacche, sia mono che doppio petto, a righe

jacquard o in total black. Non mancano gli accessori tra cui la

borsa “La prima” ma anche il basco, i guanti, due spille e una

collana. La scelta del bianco e nero conferisce una visione

grafica, sottolineata dai motivi delle righe jacquard, mentre i

materiali sono naturali: lane, sete, velluti, cashmere e una

felpa che gioca ironicamente con il volto stilizzato di Giorgio

Armani. La collezione, con un packaging dedicato, è disponibile dal

18 novembre presso 10 Corso Como di Milano e online, e poi lo

sarà anche nei negozi Giorgio Armani di Milano, New York

Madison Avenue, Tokyo Ginza Tower e Shanghai. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte