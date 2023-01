Somalia: 11 soldati uccisi in attacco degli Shebab

Condividi l'articolo

(ANSA-AFP) – NAIROBI, 17 GEN – In Somalia undici soldati sono

stati uccisi in un attacco a un campo militare rivendicato dagli

islamisti radicali Shebab, ha dichiarato un comandante della

milizia locale.

“I jihadisti hanno prima fatto saltare in aria un veicolo

carico di esplosivi e poi hanno attaccato un campo militare a

Hawadley”, ha dichiarato Mohamed Osman, comandante di un gruppo

di milizie locali alleate del governo. Hawadley si trova a circa

60 km a nord della capitale Mogadiscio. Undici membri

dell’esercito, tra cui un comandante, sono stati uccisi ma anche “decine di terroristi sono stati uccisi”, ha aggiunto.

(ANSA-AFP).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte