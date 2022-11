Sondaggi, continua il boom del centrodestra. Calano M5S e Terzo Polo

Condividi l'articolo

Non si arresta la crescita di Fratelli d’Italia, che continua a incrementare il consenso a proprio favore anche dopo le elezioni di domenica 25 settembre. La formazione del governo e i primi provvedimenti dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni sono stati accolti in maniera positiva dagli elettori, che in misura progressivamente maggiore premiano FdI. Dal sondaggio di Swg per La7 emerge inoltre un lieve calo sia per il Movimento 5 Stelle sia per il Terzo Polo.

FdI cresce, calano M5S e Terzo Polo

Prosegue l’ottimo momento di Fratelli d’Italia, che rispetto alla scorsa settimana cresce dello 0,3% e si porta al 30,4%. Netto il vantaggio sul Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che invece perde lo 0,1% e scende al 16,9%. Lieve ripresa per il Partito democratico al 16,2%, in salita dello 0,2% dopo settimane di segno negativo che lasciano intendere una tendenza di declino irreversibile. Sarà curioso vedere come reagirà l’elettorato del Pd quando si entrerà nel vivo del Congresso e si accentueranno via via le tensioni e le spaccature interne.

In discesa il Terzo Polo, che nel giro di sette giorni lascia per strada lo 0,1% e va al 7,9%. Poco distante la Lega di Matteo Salvini: il Carroccio risulta essere in calo dello 0,5% che lo porta al 7,6%. Flessione negativa anche per Forza Italia al 6,4% dopo aver registrato un -0,4%. Tra i partiti con minori preferenze figurano Verdi-Sinistra italiana al 4% (+0,2%), +Europa di Emma Bonino al 3% (+0,1%), Italexit con Gianluigi Paragone all’1,9% (-0,2%) e Unione popolare di Luigi de Magistris all’1,5% (+0,2%). I voti per le altre liste ammontano al 4,2%, in aumento dello 0,3%. Cresce pure la quota di chi non si esprime (35%, +1%).

Centrodestra in netto vantaggio

La leggera ripresa del centrosinistra ovviamente non lascia intravedere all’orizzonte l’ipotesi di una rimonta sul centrodestra, che infatti mantiene un vantaggio larghissimo ai danni degli avversari. La coalizione formata da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia si attesta al 44,4%. Invece il fronte di Partito democratico, Verdi-Sinistra italiana e +Europa non riesce ad andare oltre il 23,2%. Per ipotizzare un recupero bisognerebbe immaginare un campo molto largo con M5S e Azione-Italia Viva, ma non sembra essere all’ordine del giorno.

Dopo circa due mesi dalla chiusura delle urne emerge un dato lampante: il centrodestra aumenta i consensi o comunque si mantiene stabile, mentre il centrosinistra non è in grado di risollevare le proprie sorti e uscire dal pantano. È probabile che specialmente il Pd dovrà pagare sempre di più il momento di assoluta confusione interna almeno fino all’elezione del prossimo segretario.

