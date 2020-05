Sonia Bruganelli, foto con il nuovo acquisto e piovono gli insulti: «È inappropriata»

Sonia Bruganelli, ancora una polemica social dettato dal nuovo ‘acquisto’. Già in passato attaccata per le sue foto e i suoi post spesso dedicati a oggetti di lusso, senza mai nascondere la sua passione per borse e scarpe estremamente costose, Sonia Bruganelli non ha abbandonato questa abitudine neanche durante l’emergenza Covid19, cosa che l’ha sottoposta a grandi critiche.



Da più fronti gli haters si sono scagliati contro la donna: perché sottolineare tanta ricchezza in un periodo in cui l’Italia è in ginocchio? L’imprenditrice ha mostrato una borsa Gucci, estremamente costosa, che omaggia la Disney. La foto è stata attaccata da più utenti social del solito, scatenando un vero e proprio caso. Un utente scrive: «In un momento difficile come questo sbandierare il lusso quando c’è chi non può far da mangiare ai propri figli non mi sembra proprio necessario». Credits: Kikapress

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Maggio 2020, 14:28

