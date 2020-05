Sorrentino fotografa Roma, La Grande Bellezza dell’era Covid

La Roma deserta, irreale, potente, nella sua solitudine, toccante quando il Papa l’ha attraversata a piedi con l’Altare della patria nello sfondo, una Roma in apnea per tanti giorni in cui risuonavano sirene e non girava anima viva, una Roma da ‘Grande Bellezza’ è stato detto sin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 evocando il film Oscar di Paolo Sorrentino, specie nelle immagini dall’alto filmate dai droni.

“Avevo una necessità, quasi una curiosità morbosa di fare foto in una Roma così incredibilmente vuota”: Paolo Sorrentino come tutti smanioso di immortalare un momento eccezionale. Il regista, al contrario di tanti fotografi dilettanti, ha avuto la possibilità di farlo in occasione della direzione artistica di un numero speciale di Vanity Fair per il quale ha girato la città e l’ha filmata. “Anche quando ho girato La Grande Bellezza la città era deserta ma era d’estate e il set era sempre di notte, tra le 3 e le 5 del mattino, invece era di giorno che volevo vederla, un’occasione unica poterla fotografare così vuota sempre”, aggiunge il regista che compirà 50 anni il 31 maggio ed è impegnato nella preparazione, per quanto rallentata dall’emergenza coronavirus, del nuovo film Mob Girl con Jennifer Lawrence. Secondo rumors, non confermati, starebbe pensando anche ad un film su Napoli, la sua città, e sul governatore VIncenzo De Luca (Lo Sceriffo, come sulla bibbia del cinema Imdb è apparso il mese scorso come titolo in preproduzione, successivamente rimosso). Quanto alla direzione artistica del magazine di Condè Nast, dopo “migliaia di mail e molte telefonate” Sorrentino cita David Foster Wallace e il titolo di un suo celebre libro: Una cosa divertente che non farò mai più.

