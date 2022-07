Sorrentino produrrà serie Apple su Ferrari, Sollima regista

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 13 LUG – Paolo Sorrentino sarà il produttore

esecutivo della nuova serie Apple TV+ su Enzo Ferrari che sarà

diretta da Stefano Sollima e creata e scritta dal candidato

all’Oscar Steven Knight (Peaky Blinders).

L’ispirazione è il romanzo biografico bestseller “Ferrari Rex”

di Luca Dal Monte, nominato dal New York Times come la “biografia definitiva” sul famoso personaggio.

La serie, attualmente in pre-produzione a Roma, è prodotta da

Lorenzo Mieli e Nicola Giuliano, e appunto da Sorrentino nelle

vesti di produttore esecutivo.

Enzo Ferrari: il suo nome è diventato un vanto, un’aspirazione e

alla fine leggenda. Ma il percorso è stato costellato da

tragedie e tormenti. Tra il 1956 e il 1961, profondamente

colpito dalla tragica morte del suo primogenito Dino e da ciò

che egli considerava un vero e proprio tradimento ad opera del

suo pilota di punta Juan Manuel Fangio, Enzo Ferrari ha rimesso

in piedi la squadra dal nulla, selezionando cinque stelle

nascenti delle corse automobilistiche per ambire alla vittoria.

“Sono entusiasta di poter raccontare una storia così suggestiva

su quest’uomo leggendario e il suo brand iconico,” ha detto

l’ideatore Steven Knight. “La straordinaria vita di Enzo Ferrari

è stata tracciata dal suo percorso professionale e dal dramma

personale e “Ferrari” è la celebrazione di un essere umano

incredibilmente complesso e affascinante.” “Da italiano mi sento

onorato di poter raccontare la storia di Enzo Ferrari, un

esempio fulgido di eccellenza italiana,” ha detto Stefano

Sollima. “Attraverso il rapporto che aveva con il Ferrari Spring

Team, i cinque piloti che Enzo ha “adottato” nella sua scuderia

dopo la perdita del suo primogenito, andremo a scoprire le sue

qualità uniche, il suo grande talento e l’ossessione oscura che

ha trasformato quest’uomo in leggenda.

“Ferrari” verrà diretto da Stefano Sollima ed è prodotto da

Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, società del gruppo

Fremantle, in co-produzione con Nicola Giuliano per Indigo Film

e Fremantle. Produttori esecutivi Lorenzo Mieli, Nicola

Giuliano, Steven Knight, il premio Oscar Paolo Sorrentino ,

Giulio Marantonio e Lorenzo De Maio. (ANSA).



