Sos smog in E-R, scattano misure extra in tutta la regione

È allerta smog in tutta l’Emilia-Romagna, dove da domani 20 novembre e fino a lunedì 22 compreso in tutte le province scatteranno le misure emergenziali per contenere le sostanze inquinanti in atmosfera. Lo comunica L’agenzia ambientale regionale Arpae nel bollettino Liberiamolaria.

Le misure emergenziali sono previste dal Piano regionale integrato per l’aria e scattano al superamento dei limiti di Pm10 per il giorno di controllo e, sulla base del meccanismo predittivo, considerando le previsioni per i due giorni successivi. Prevedono, fra l’altro, lo stop anche dei veicoli Diesel Euro 4 tra le 8.30 e le 18.30. Si aggiungono l’abbassamento delle temperature medie del riscaldamento fino a un massimo di 19 gradi nelle abitazioni private e 17 gradi negli spazi commerciali e ricreativi.

