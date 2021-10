Sos tartarughe marine in E-R e Marche, recuperate moribonde

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 15 OTT – Preoccupazione sulle coste

emiliano-romagnole e marchigiane per l’intensificarsi nelle

ultime settimane delle attività di recupero di piccole

tartarughe marine in condizioni fortemente debilitate,

praticamente moribonde. È l’allarme che lancia la Fondazione

Cetacea onlus di Riccione i cui volontari sono in prima linea

nella salvaguardia della fauna marina.

Solo nelle ultime due settimane sono state 15 le tartarughe

recuperate fra Ancona e Cesenatico a seguito delle frequenti

mareggiate. Tutti esemplari di piccole dimensioni (sui 20-24

centimetri di carapace) con un peso che non supera il chilo.

Tutte fortemente debilitate e che vanno ad aggiungersi alle

sette già in ‘clinica’ per le stesse ragioni tra luglio e

settembre. Sono giovani di Caretta caretta magre e affette da

decalcificazione, anemia, carenze vitaminiche, infestate da

molluschi parassiti (balani, i cosiddetti ‘denti di cane’). Tre

quarti delle tartarughine sono morte nelle nelle prime 24 ore

dal recupero, nonostante l’immediato intervento dell’equipe

veterinaria. Un fenomeno che preoccupa, dicono i volontari,

perché ricorda “eventi occasionali già affrontati nella storia

della Fondazione degli ultimi 15 anni”. Sulle carcasse saranno

svolte analisi approfondite. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte