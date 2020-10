SOSPESO IL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES

Il Rimini FC rende noto che il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d’intesa con il Consiglio del Dipartimento Interregionale, tenuto conto della sospensione di tutte le attività giovanili nell’ambito della F.I.G.C. ha disposto la sospensione del Campionato Nazionale Juniores Under 19 a decorrere dal turno in programma per il 31/10/2020 sino a quello programmato per il 21/11/2020, salvo ulteriori provvedimenti che dovessero essere emanati.

Durante questo periodo le squadre, in ogni caso, potranno continuare a svolgere gli allenamenti nelle forme consentite dal DPCM del 24/10/2020.

Il 25/11/2020 è programmato il recupero della gara Rimini vs Sasso Marconi, precedentemente rinviata.

Giuseppe Meluzzi

Ufficio stampa Rimini FC

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte