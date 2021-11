Sospeso il Green pass per il Parlamento Ue

Condividi l'articolo









Una sentenza ha sospeso l’obbligo di mostrare il Green pass al Parlamento europeo. Così riferisce la stampa belga, riferendo che la decisione è stata presa dopo che “ alcuni eurodeputati e il personale del parlamento europeo avevano presentato ricorso contro tale imposizione “. La decisione è al momento temporanea ed è attesa nelle prossime settimane una seconda pronuncia, che potrebbe imporre lo stop definitivo.

“ Il presidente del tribunale dell’Unione europea ha deciso di sospendere temporaneamente l’imposizione del Green pass per l’accesso agli edifici del Parlamento europeo “, rende noto l’agenzia di stampa belga. La decisione è arrivata poco fa e, come riferisce l’Ansa, alcune fonti interne al Parlamento europeo non sono a conoscenza della disposizione del tribunale Ue, e quindi di non aver al momento ricevuto nessuna comunicazione in merito in attesa della ripresa dei lavori di lunedì. E sarà probabilmente domani che verrà emessa la nota ufficiale del Parlamento europeo, che recepisce quella che al momento è una sentenza temporanea. Nel testo della sospensiva del giudice si legge come “ appare necessario, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, sospendere l’esecuzione della decisione impugnata limitando le condizioni di accesso dei ricorrenti ai locali del Parlamento europeo al requisito di un autotest negativo “.

“ La Corte europea ha accolto la richiesta di sospensiva degli eurodeputati e membri dello staff del Parlamento europeo contro il Green pass “, ha informato l’eurodeputata Francesca Donato, da sempre in prima linea, in Italia e in Europa, contro l’estensione del certificato verde. L’eurodeputata ha portato un articolo della stampa belga come prova della sua informazione e sono stati diversi i messaggi di supporto a questa notizia.

La Donato, inoltre, ci ha tenuto a far sapere di essere “ una dei 5 eurodeputati ricorrenti “. Quindi, Francesca Donato ha concluso: “ Si tratta di un segnale molto positivo. Grazie a questa decisione, temporaneamente io e i miei colleghi ma anche i lavoratori dell’Europarlamento che hanno promosso il ricorso contro l’imposizione del Bureau, non saremo più tenuti a presentare il Green pass e potremo accedere agli edifici del Parlamento con la semplice presentazione di un autotest negativo “.

Una fonte interna a Bruxelles ha reso noto che: “ Il Parlamento europeo non ha ancora ricevuto notifica della recente ordinanza della Corte europea di Giustizia sul Green pass “. Aggiungendo: “ Tutte le valutazioni necessarie saranno fatte al momento della ricezione del testo da parte della Corte “.

