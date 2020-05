Sostegno ai contribuenti, prorogata al 31 agosto la scadenza delle rateizzazioni tributarie

L’Amministrazione Comunale ha infatti deciso di cogliere l’opportunità contenuta nel Decreto Rilancio (art. 154) disponendo un ulteriore differimento a quello già stabilito e che prorogava al 31 maggio il termine per le rate in scadenza il 1° marzo. Una nuova proroga che rappresenta una forma di sostegno nei confronti di cittadini e di imprese che hanno attivato (alla data dell’8 marzo) piani di dilazione con l’Amministrazione, per agevolarli in questo periodo di emergenza, allentando il peso economico-finanziario sui contribuenti ed evitando disparità di trattamento. Pur a fronte del periodo incerto, sono diversi i contribuenti che hanno deciso di non avvalersi delle proroghe: tra marzo ed aprile infatti sono state versate rate del valore di poco inferiore ai 200mila euro.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte