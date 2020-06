Sostegno ai contribuenti: ulteriore proroga rate in scadenza fino al 31 agosto 2020

L’Amministrazione, rilevando che il Decreto Rilancio ha disposto l’ulteriore proroga fino al 31 agosto 2020 della sospensione dei termini di versamento prevista dall’art. 68 del Decreto Cura Italia (in base al quale erano sospesi i termini per i versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, relativi a entrate tributarie derivanti anche dalle ingiunzioni di pagamento, nonché dalle relative rate concesse per i piani di dilazione in essere all’8 marzo), ha ritenuto, al fine di agevolare i contribuenti in questo periodo di emergenza, allentando temporaneamente il peso economico-finanziario sui contribuenti (famiglie ed imprese), nonché di evitare disparità di trattamento fra i contribuenti che hanno in corso rateizzazioni di ingiunzioni fiscali e coloro che stanno pagando a rate degli avvisi di accertamento, disporre l’ulteriore differimento anche delle rate riferite a questi ultimi in scadenza dal 01.03.2020 al 31.08.2020; i suddetti versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero entro il 30 settembre 2020.

