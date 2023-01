Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 02 GEN – E’ Simone Sozza, della sezione di

Seregno, l’arbitro scelto per dirigere Inter-Napoli, big match

della 16/a giornata in programma mercoledì sera a S. Siro. Lo

rende noto l’Aia. Per Roma-Bologna è stato designato Alberto

Santoro, mentre Livio Marinelli, di Tivoli, arbitrerà

Lecce-Lazio. Allo ‘Zini’ per Cremonese-Juventus ci sarà Giovanni

Ayroldi. (ANSA).



