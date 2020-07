SP 8 ‘SANTAGATESE’. MORRONE E RAFFAELLI (LEGA): BONACCINI IN TOUR NON FACCIA PROMESSE MA DIA RISPOSTE CONCRETE

Rimini, 16 luglio. “Speriamo che il tour di domani del presidente Stefano Bonaccini nel riminese non sia la solita passerella autocelebrativa, ma serva a dare risposte concrete e misurabili, in particolare sui lavori che riguardano la strada provinciale 8 ‘Santagatese’”.

I parlamentari della Lega Jacopo Morrone e Elena Raffaelli fanno proprie le preoccupazioni di abitanti e imprenditori locali rispetto ai “ritardi registrati per questa arteria strategica per il territorio della Valmarecchia”.

“Bonaccini, a quanto è dato di sapere, farà un sopralluogo a Sant’Agata Feltria nel cantiere dei lavori del primo lotto finanziati con contributi regionali. Quello che ci aspettiamo è una risposta veritiera sui finanziamenti per i rimanenti cinque lotti. La comunità santagatese aspetta da troppo tempo e non può essere ancora beffata con promesse basate sul nulla”.

Ufficio Stampa Lega Romagna