Spacewar!, a Bologna una copia del primo videogame della storia

(ANSA) – BOLOGNA, 07 FEB – Domenica 13, al Videogame Art

Museum di via Vittoria 28 a Bologna, verrà presentata e messa a

disposizione dei visitatori una riproduzione perfettamente

funzionante di ‘Spacewar!’, il primo videogioco della storia, a

sessant’anni dalla sua uscita. Presentato al pubblico il 14

febbraio 1962 dal programmatore Steve Russell presso il Mit di

Boston, Spacewar! è universalmente noto come il primo videogioco

realmente programmato su un computer, il Pdp-1 in dotazione al

Mit a inizio anni ’60: un passo avanti rispetto a Oxo (1952) e

Tennis for Two (1958), che rappresentano esperimenti di

videogiochi realizzati utilizzando circuiti elettronici.

Associazione Insert Coin, che gestisce il Videogame Art

Museum di Bologna, ha realizzato una riproduzione di ‘Spacewar!’

(un videogioco di combattimento fra due navi spaziali)

sfruttando le potenzialità della piattaforma hardware Arduino e

riproducendo le caratteristiche del progetto originale anche dal

punto di vista del design. Il caratteristico monitor Crt Type 30

è stato riprodotto nella sua forma originale, così come i due

joystick realizzati artigianalmente anche nella prima vera

versione del videogioco. “Spacewar! è per così dire anche il

primo videogioco open source della storia – spiega Nicolò Mulas,

presidente dell’Associazione Insert Coin e curatore del progetto

– in quanto Steve Russell divulgò liberamente il codice di

programmazione in modo da dare la possibilità ad altri studiosi

e appassionati di migliorare il progetto”. (ANSA).



