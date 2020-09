Spadafora “Bach? Secondo me non ha letto la legge”

(ANSA) – ROMA, 27 SET – “Bach sta in modo inusuale e poco

istituzionale parlando di una bozza di legge che francamente

stento a credere che abbia personalmente letto”. E’ la dura

replica del ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, alle

dichiarazioni del presidente del Cio, Thomas Bach, in merito al

testo di riforma dello sport. “Se invece davvero così fosse,

indichi con chiarezza assoluta in quali punti la bozza non

rispetta la Carta Olimpica – prosegue il ministro -, oppure

eviti di trascinare il Cio in un dibattito davvero poco

edificante per una istituzione così importante”. (ANSA).



—

