Spadafora, bonus collaboratori in arrivo per 108mila

(ANSA) – ROMA, 09 OTT – Oltre 108 mila persone riceveranno la

settimana prossima il bonus collaboratori. Lo scrive sulla sua

pagina Facebook il ministro per le Politiche giovanili e lo

Sport, Vincenzo Spadafora, informando di aver sottoposto a Sport

e Salute le segnalazioni e i commenti ricevuti in merito.

“Ci sono però domande che richiedono un ulteriore

approfondimento – ha aggiunto il ministro -. Tra queste, 17.421

persone risultano titolari di contratti di collaborazione

cessati in data 31 maggio, mentre per 4039 domande si è

registrata una discordanza con le autocertificazioni presentate

in piattaforma ed il riscontro formale con l’Agenzia delle

Entrate. Per entrambe queste casistiche Sport e Salute sta

svolgendo gli approfondimenti per trovare una soluzione.

Ovviamente l’obiettivo è cercare di erogare il bonus al maggior

numero possibile di persone”.

“Dal controllo con l’Inps é emerso che 2950 persone hanno

usufruito di un doppio contributo, per questo non riceveranno il

bonus e dovranno restituire quanto hanno percepito

illegittimamente”, sottolinea ancora il ministro. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte