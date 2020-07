Spadafora, potenziare uso risorse Europa per sostenere sport

(ANSA) – ROMA, 28 LUG – “Dobbiamo potenziare l’utilizzo delle

risorse europee per sostenere lo sport”. Così il ministro per le

politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, in un post

sulla sua pagina facebook.

“Oggi ho partecipato alla seduta del Comitato

interministeriale per la programmazione economica, presieduta

dal Presidente del Consiglio – scrive Spadafora – Ringrazio il

prof. Conte, il ministro Provenzano e il Sottosegretario

Fraccaro per l’attenzione dedicata ai temi della informativa

preliminare che ho reso nel corso della seduta”.

“Abbiamo un lavoro importantissimo da portare avanti per

rendere sempre più lo sport strumento di sviluppo economico e

sociale e per recuperare il gap infrastrutturale con gli altri

Paesi europei – ha aggiunto – Ho prospettato alcune ipotesi di

lavoro che porteremo avanti già da questa estate. Penso ad un

più intenso utilizzo delle risorse europee del Fondo Sviluppo e

Coesione, sviluppando nuovi progetti e piani operativi sia per

concordare la rimodulazione di fondi non impiegati in precedenti

cicli sia per utilizzare risorse di prossima programmazione. In

tal senso ritengo strategica la collaborazione con il ministro

Provenzano e con il Ministro Catalfo per verificare concrete

ipotesi di interventi in materia di politiche sociali e

inclusione attraverso lo sport che può essere volano di sviluppo

per il nostro Paese, soprattutto per i territori più in

difficoltà”, ha concluso Spadafora. (ANSA).



—

