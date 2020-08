Spadafora: “Priorità al sociale e al movimento di base”

(ANSA) – ROMA, 05 AGO – “Oggi ho incontrato il presidente

Cozzoli e i vertici di Sport e Salute: un incontro molto

positivo per disegnare insieme il futuro dello sport nel nostro

Paese. L’attenzione al sociale, alla promozione dello sport di

base, deve essere prioritaria. Dobbiamo garantire a tutti la

possibilità di fare sport, anche ai ragazzi che provengono da

famiglie meno abbienti”. Così il ministro per le Politiche

giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, sulla propria pagina

ufficiale di Facebook.

“Sono tanti gli aspetti su cui dovremo concentrarci per

mettere lo sport al centro della ripresa del Paese”, conclude

l’esponente di Governo. (ANSA).



