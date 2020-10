Spadafora, si cerca sollevare polverone su legge sport

Forse qualcuno vuol sollevare un polverone. Quelli del Dagl sono rilievi tecnici molto circoscritti, che già in queste ore sono stati affrontati e verranno risolti definitivamente nei prossimi giorni”. Così il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, sui rilievi mossi dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del consiglio dei ministri sulla legge delega di riforma dello sport. “Proprio oggi ho formalizzato la richiesta di calendarizzare l’esame del provvedimento di riforma dello sport nella prossima seduta del pre consiglio dei ministri che è prevista il 29 ottobre”, afferma Spadafora.



