Spadafora, su stadi margine Regioni, ma si muovano assieme

(ANSA) – VICENZA, 06 SET – “Le regole relative agli ingressi

negli impianti sportivi valgono per tutti, ma le Regioni hanno

però un margine di azione rispetto al Decreto del Presidente del

consiglio dei ministri”. Lo ha detto all’ANSA il ministro allo

Sport Vincenzo Spadafora, a margine della finale di Supercoppa

Italiana di volley femminile disputata questa sera al palasport

di Vicenza.

“Ovviamente l’appello – ha aggiunto Spadafora – è che le

Regioni si muovano insieme in queste scelte e in queste

restrizioni proprio perché tutti gli italiani, indipendentemente

dalla regione in quale vivono, hanno il diritto di poter

partecipare a queste competizioni, ma di doverlo fare in

sicurezza. Speriamo – ha precisato – di fare un cammino insieme

alle Regioni per riaprire tutti assieme appena sarà possibile

farlo”.

Quanto alla differenza tra impianti e discipline sportive,

secondo Spadafora “il Comitato tecnico-scientifico ha valutato

anche regolamenti diversi a seconda delle federazioni e delle

discipline sportive. E quindi per ogni sport sarà valutato tutto

quello che è necessario fare”. (ANSA).



