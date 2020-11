Spadafora “superate criticità 4039 domande, al via bonifici”

(ANSA) – ROMA, 23 NOV – “Buone notizie! Sono state finalmente

superate le criticità che riguardavano le 4039 domande per il

bonus di giugno ai collaboratori sportivi segnalate dall’Agenzia

delle entrate per imprecisioni in sede di presentazione della

richiesta.

Il problema è stato risolto ed entro questa settimana partiranno

tutti i bonifici che erano stati sospesi”. Lo scrive sulla sua

pagina facebook il ministro per le politiche giovanili e lo

sport, Vincenzo Spadafora.

“Ringrazio Sport e Salute per aver percorso ogni strada utile

per arrivare alla soluzione”, ha aggiunto il ministro. (ANSA).



