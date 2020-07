Spadafora, Testo unico di riforma sport “è lavoro enorme”

(ANSA) – ROMA, 20 LUG – “Il lavoro sul Testo unico di riforma

per lo sport va avanti. Domani incontrerò la delegazione del

Movimento 5 Stelle, la sera stessa avrò un confronto con i

presidenti degli Enti di promozione sportiva e dopodomani vedrò

la delegazione del Partito Democratico. Nei giorni successivi

incontrerò la delegazione di Italia Viva”. Il ministro dello

Sport, Vincenzo Spadafaro, aggiorna su Facebook lo stato di

avanzamento di quello che definisce “un lavoro enorme, frutto di

molte limature e di continui spunti di riflessione che sono

arrivati e continuano ad arrivare da partiti, movimenti,

federazioni, discipline associate, associazioni e società

sportive dilettantistiche, organizzazioni, atleti e lavoratori”.

“Lo scopo che ci siamo prefissati è quello di non parlare di

nomi, di vertici, ma di governance e di prospettive future per

milioni di lavoratori, di sportivi e di appassionati – aggiunge

il ministro – Un Testo unico ha infatti l’ambizione di durare

nel tempo, ben oltre il mandato dei singoli rappresentanti

temporanei: per fare un esempio, sarà ancora in vigore quando io

non sarò ministro da parecchi anni, e come me non lo saranno gli

attuali dirigenti di tutti gli organi sportivi che conosciamo”.

“Per questo è fondamentale lavorare tutti insieme, non cercare

compromessi al ribasso ma trovare i migliori accordi possibili

per dare riconoscimento a un mondo, quello sportivo, che

rappresenta moltissimo nel nostro Paese e che coinvolge ogni

giorno centinaia di migliaia di lavoratori, che potranno veder

garantiti diritti e tutele senza che questo gravi su

Associazioni e Società – è l’auspicio di Spadafora – In questi

giorni ho sentito dichiarazioni e prese di posizione di ogni

tipo, normale dialettica politica alla vigilia di un passo così

importante. Quello che mi preme, però, è fare in modo, col

contributo di tutti, che non si perda questa importante

occasione”. (ANSA).



