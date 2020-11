Spadafora, via a richieste di rimborsi per Asd e Ssd

(ANSA) – ROMA, 09 NOV – Si aprono i termini per le richieste

di rimborsi a fondo perduto per società e associazioni sportive

dilettantistiche.

“A partire dalle ore 10 di domani, 10 novembre, e fino alle 14

del 17 novembre prossimo – è riportato sulla pagina Facebook del

ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo

Spadafora – le Ssd e le Asd titolari di un contratto di

locazione potranno collegarsi al sito www.sport.governo.it per

presentare istanza di rimborso per le spese di affitto e per un

contributo per le spese di utenze e per eventuali costi

sostenuti per le sanificazioni”.

“Chi ha già ricevuto il fondo perduto la scorsa volta NON deve

ripresentare la domanda perché lo riceverà automaticamente”,

conclude la nota. (ANSA).



