Spadafora,3380 domande bando Sport e periferie,140 mln fondi

(ANSA) – ROMA, 11 NOV – “3.380, questa la cifra esatta delle

richieste pervenute attraverso il bando sport e periferie. Un

numero molto elevato che dà l’idea di quanto sia importante

investire nelle strutture sportive del nostro Paese, soprattutto

nei territori periferici dove le stesse sono spesso fatiscenti.

Per questo, rispetto allo scorso bando, sono stati aumentati i

fondi a disposizione, portandoli a 140 milioni di euro. Abbiamo

cercato in questo modo di finanziare quanti più progetti

possibile per rivitalizzare le aree svantaggiate del nostro

Paese”: così il ministro per le politiche giovanili e lo sport,

Vincenzo Spadafora, in un post sulla sua pagina facebook.

(ANSA).



