Spagna: Andalusia, maggioranza assoluta Pp, Vox non sfonda

Il Partito Popolare spagnolo (Pp) esulta per la grande vittoria ottenuta in Andalusia, dove potrà governare con la maggioranza assoluta dopo aver ottenuto 58 seggi (l’ultimo strappato proprio alla fine dello scrutinio).

“È un sogno diventato realtà”, ha detto a cronisti il candidato popolare e governatore uscente Juanma Moreno. “Sapremo governare per tutti”, ha poi aggiunto dal palco allestito per festeggiare la sua vittoria, “abbiamo fatto la storia in Andalusia”.

“È una vittoria storica”, gli ha fatto eco su Twitter il leader nazionale del Pp, Alberto Feijóo, “oggi vince la politica seria, stabile, responsabile e moderata di cui ha bisogno questo Paese”.

Reazione diversa dal lato del Partito Socialista, sconfitto in un territorio tradizionalmente favorevole, dopo aver perso 3 seggi rispetto all’ultima legislatura, chiudendo con 30. “So che avremmo voluto un risultato diverso”, ha detto la numero 2 Adriana Lastra, che ha poi affermato che i popolari si sono avvantaggiati a livello territoriale di politiche sostenute dai fondi concessi dal governo centrale per l’emergenza Covid. “Avevamo l’obiettivo di mobilitare l’elettorato, ma non lo abbiamo raggiunto”, ha dichiarato da parte sua il candidato socialista Juan Espadas, ammettendo la sconfitta.

Vox, partito di estrema destra dato in crescita alla vigilia, sale di soli due seggi rispetto ai 12 conquistati quasi quattro anni fa nella precedente tornata. Rimane fuori dal Parlamento regionale Ciudadanos, partito liberale che nella legislatura appena conclusasi aveva governato in coalizione con il Pp. Le due formazioni di sinistra Por Andalucía e Adelante Andalucía ottengono, rispettivamente, cinque e due seggi.

