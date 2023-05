Spagna, decine di migranti in arrivo a Ceuta e nelle Canarie

Condividi l'articolo

Nelle ultime ore, 118 persone sono arrivate su tre imbarcazioni di fortuna nelle isole Canarie (arcipelago spagnolo davanti alla costa atlantica del Marocco): hanno reso noto i servizi d’emergenza locali. Di queste persone, 87 sono state assistite sull’isola di Lanzarote, cinque sono state portate in ospedale per “patologie lievi”. Altri 31 migranti sono invece sbarcati a Gran Canaria, senza bisogno di assistenza sanitaria particolare.

E oltre 40 persone sono entrate irregolarmente a Ceuta (enclave spagnola sulla costa mediterranea del Marocco) in diversi momenti della giornata di ieri, la maggior parte delle quali a nuoto: lo riporta l’agenzia di stampa Efe, citando fonti di polizia locali.

I primi ingressi irregolari in territorio spagnolo sono avvenuti attorno alle 3.30 del mattino di sabato, attraverso una delle spiagge di Ceuta. Altri episodi simili si sono verificate nelle ore successive: in totale, almeno 38 persone sono riuscite a completare la traversata a nuoto dalla vicina costa marocchina.

La scorsa notte, invece, quattro persone sono entrate a Ceuta dopo aver scavalcato la barriera situata alla frontiera tra l’enclave e il territorio marocchino. I migranti entrati in città sono di diverse nazionalità, in particolare sudanesi, algerini e siriani. Secondo i media locali, da diversi mesi a Ceuta non andava in scena un episodio migratorio simile con un numero così alto di persone coinvolte.

