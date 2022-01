Spagna: il Barca frena, a Granada finisce 1-1

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 08 GEN – La rimonta del Barcellona di Xavi

alle posizioni di vertice della Liga si ferma sul terreno dello

stadio Nuevo Los Carmenes di Granada, al cospetto della squadra

andalusa. I blaugrana hanno pareggiato 1-1 dopo essere stati a

lungo in vantaggio, grazie alla rete di Luuk De Jong dopo 12′

della ripresa. Il pareggio dei padroni di casa è arrivato allo

scoccare del 90′, con Puertas.

Ora il Barcellona è sesto, con 32 punti, gli stessi

dell’Atletico Madrid, a -1 da Betis Siviglia e Real Sociedad.

Nelle altre due partite successo del Levante sul Maiorca per 2-0

e proprio della Real Sociedad in casa sul Celta Vigo (1-0).

(ANSA).



