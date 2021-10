Spagna: La legge dell’ex, Suarez segna e Barcellona perde

Condividi l'articolo









(ANSA) – MADRID, 03 OTT – La legge dell’ex punisce anche il

Barcellona, sempre più in crisi nella Liga, e l’Atletico Madrid

vince 2-0 al Wanda Metropolitano contro i ‘blaugrana’ con reti

di Lemar e soprattutto del grande ex Luis Suarez. Il migliore in

campo è stato però, come ha detto Diego Simeone a fine partita,

i portoghese Joao Felix.

Nonostante la sconfitta rimarrà al suo posto ‘Rambo Koeman’ che

ha detto di essere comunque soddisfatto “perché ora sento

l’appoggio della società, abbiamo chiarito tante cose, il

presidente ha deciso e quindi è tutto a posto”. Intanto però i

media catalani continuano a fare i nomi di Xavi, Andrea Pirlo e

Roberto Martinez come possibili successori. A fine partita

polemico con se stesso e i compagni Gerard Piqué: “oggi non

avremmo segnato neppure se la partita fosse durata tre ore”.

Insomma, quello del Barcellona del dopo-Messi rimane un

ambiente ‘caldissimo’ (ANSA).



