Spagna: l’Atletico Madrid vince in extremis

(ANSA) – ROMA, 22 GEN – Successo in extremis per l’Atletico

Madrid nel match della 22/a giornata della Liga che opponeva i ‘colchoneros’ al Valencia. In svantaggio di due gol, l’Atletico

ha ribaltato il risultato nei minuti di recupero. Ospiti avanti

grazie alle reti di Musah e Duro, mentre nella ripresa prima

Cunha accorcia le distanze, poi l’Atletico va a segno al 91′ e

al 93′ con Correa e Hermoso.

A Siviglia la squadra di casa ottiene il pareggio per 2-2 con

il Celta Vigo dopo essere stata sotto per le marcature degli

ospiti con Cervi e Iago Aspas. Nel secondo tempo Lopetegui fa i

cambi giusti, e arrivano le reti del Papu Gomez e di Torres.

Perde ancora, 0-2 in casa col Cadice, il Levante del 36enne

allenatore romano Alessio Lisci, ex Lazio Esordienti, che ora

vede molto da vicino lo spettro della Serie B. In testa alla

classifica, invece, c’è sempre il Real Madrid, che domani gioca

contro l’Elche e ha 49 punti contro i 46 del Siviglia, i 40 del

Betis e i 36 dell’Atletico Madrid. (ANSA).



