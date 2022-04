Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 03 APR – Un bel gol di Pedri, talento

ribattezzato “il nuovo mago del Camp Nou”, regala al Barcellona

il successo per 1-0 sul Siviglia nel big match del 30/o turno

della Liga. Ora i blaugrana hanno raggiunto gli andalusi e

l’Atletico al secondo posto in classifica, con 57 punti e -12

dal Real Madrid, rispetto al quale la squadra di Xavi ha giocato

una partita in meno. (ANSA).



