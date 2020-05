Spagna: Piqué, ripresa il 12/6? Meglio più in là

(ANSA) – ROMA, 10 MAG – “I medici del nostro club ci hanno spiegato tutto molto bene, per ora l’esperienza sta andando bene, ci sentiamo a nostro agio, anche se è diverso da prima: meglio allenarsi gruppo”. Così Gerald Piqué, in un’intervista pubblicata dal sito online del Mundo Deportivo, fa il bilancio degli allenamenti in solitaria alcuni giorni dopo il ritorno in campo.

“Tutte le misure precauzionali sono buone – ha aggiunto il difensore del Barcellona e della Nazionale spagnola – ci sono molte persone che hanno paura, o temono il virus, dobbiamo conoscere e rispettare il protocollo; se lo facciamo tutti, andrà bene. Dobbiamo proteggere la nostra salute”.

A proposito della ripresa del campionato, Piqué ha spiegato che “ci sono molti interessi in gioco, la Liga finirà perché c’è molto in gioco. Giocare senza il pubblico non ci piace, ma finire la Liga senza giocare più, anche se siamo in testa alla classifica, sarebbe brutto”. “Ha senso – ha agginto – quello che sta facendo la Liga. Ho sentito Javier (Tebas, il presidente, ndr) ipotizzare una ripresa per il 12 giugno, ma manca solo un mese, riprenderemmo senza aver giocato delle amichevoli. Se posso dire la mia, anche per evitare infortuni, qualche giorno in più non ci farebbe male”. Per quanto riguarda le condizioni di Leo Messi, Piqué non ha saputo rispondere. “Non ci vediamo nemmeno sul campo, siamo in gruppi diversi e in campi diversi.

Gli parlo d’altro, ma al telefono”, conclude. (ANSA).



