Spagna: poker Barcellona, doppietta Lewandowski

Condividi l'articolo

(ANSA) – SAN SEBASTIAN, 22 AGO – Grazie a una ritrovata

efficacia offensiva il Barcellona ne fa quattro sul campo della

Real Sociedad e va a quota 4 anche in classifica. Protagonista

del match è stato Robert Lewandowski, a segno già al primo

minuto di gioco e poi anche nella ripresa, dopo la rete del pari

della Real, al 6′ con Isak, e quella dell’1-2 di Dembelé, anche

lui autore di un’ottima prestazione, così come il subentrato

Ansu Fati, al quale non sembra pesare la maglia numero 10 e che

ha segnato il quarto gol dei suoi.

Cade a Bilbao, contro l’Athletic, il Valencia di Gattuso,

sconfitto per 1-0. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte