‘Spagna razzista’, ‘No, ci denigri’, è scontro Vinicius-Liga

(ANSA) – ROMA, 22 MAG – Non solo la polemica politica, la

denuncia del Brasile alle autorita’ spagnole, le prese di

posizione del Real: il caso Vinicius diventa scontro sul

razzismo di tutto un Paese in Spagna. “Amo questo paese, ma e’

dei razzisti. E il campionato che era di Ronaldo e di Messi,

ugualmente, oggi e’ dei razzisti”, ha denunciato l’attaccante

brasiliano, subito dopo esser stato fatto bersaglio di offese a

sfondo razziale per l’ottava volta in questa stagione, ma da

tutto lo stadio di Valencia. Sui social, gli ha risposto Javier

Tebas, presidente della Liga che raduna i club del massimo

campionato. “Prima di insultare la Liga, cerca di informarti:

non sei venuto a nessuno degli incontri sul tema che avevi

chiesto e ai quali ti avevamo chiamato…”.

Pronta oggi la controreplica del brasiliano. “Ancora una

volta, il presidente della Lega invece di criticare i razzisti

attacca me. Cosi’ si rende uguale a loro: non mi basta un

hashtag di solidarieta’: voglio fatti”. Chiusura di Tebas: “In

questo campionato ci sono stati nove episodi di razzismo, otto

riguardavano Vinicius e abbiamo denunciato chi li aveva

compiuti: non accettiamo che la nostra immagine sia offuscata”

(ANSA).



