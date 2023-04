Spagna: Real Madrid perde in casa con il Villarreal

Condividi l'articolo

(ANSA) – MADRID, 08 APR – Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è

probabilmente già con la testa alla doppia sfida dei quarti di

Champions contro il Chelsea, così fa meno attenzione al

campionato e perde in casa, per 3-2, contro il Villarreal.

Un autogol di Torres al 16′ aveva portato in vantaggio le

merengues, poi al 39′ il pareggio di Chukwueze. Al 48′ Real di

nuovo avanti con Vinicius, poi Moales e ancora Chukwueze

regalano i tre punti al Sottomarino Giallo. Il Real rimane

quindi a -11 dalla capolista Barcellona, che gioca a Pasquetta

contro il Girona, mentre il Villarreal sale al quinto posto.

(ANSA).



