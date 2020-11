Spagna; Real Madrid sconfitto ‘di rigore’ a Valencia

(ANSA) – ROMA, 08 NOV – Real Madrid sconfitto di rigore a

Valencia. Fra tiri dal dischetto e Var, le ‘merengues’ hanno

perso per 4-1 e va sottolineato il sangue freddo del n.8 della

squadra di casa Carlos Soler, beniamino del ‘Mestalla’, capace

di trasformare tre penalty concessi ai padroni di casa. Il Real,

oggi in tenuta rosa, era andato in vantaggio al 23′ con il

solito Benzema, poi è stato messo sotto e, complice anche

un’autorete di Varane, alla fine si è visto servire il poker.

Così rimane a 16 punti in classifica, che vogliono dire quarto

posto in classifica, a -4 dalla Real Sociedad leader della

graduatoria. (ANSA).



—

