Spagna: Real Madrid vince e torna in testa alla Liga

(ANSA) – MADRID, 06 NOV – Con i gol nel primo tempo di Kroos

e Benzema, il Real Madrid vince per 2-1 il derby con il Rayo

Vallecano, a segno con Falcao al 31′ st, e si ritrova da solo al

comando della Liga, in attesa di vedere cosa farà la Real

Sociedad domani nella sfida tutta basca sul campo dell’Osasuna.

La squadra di Ancelotti ha ora 27 punti, e in caso di successo

della Real, che ne ha 25, verrebbe di nuovo superata dai rivali.

Intanto sembra più grave del previsto, perché riguarda i

tendini, l’infortunio occorso ad Ansu Fati del Barcellona

durante il match con il Celta Vigo. Il ct della Spagna Luis

Enrique lo ha sostituito con Raul de Tomas dell’Espanyol nella

lista dei convocati per gli impegni nelle qualificazioni

mondiali. (ANSA).



