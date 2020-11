Spagna richiama Morata, convocato da Luis Enrique

Dopo le sue ultime belle prestazioni nella Juventus, e i gol, un’altra soddisfazione per Alvaro Morata. Infatti torna a far parte della nazionale spagnola, visto che il ct Luis Enrique lo ha convocato per gli impegni di novembre, ovvero le partite di Nations League contro Germania e Svizzera e l’amichevole con l’Olanda. Le altre due novità nella lista del tecnico sono Inigo Martinez e Koke.

Questi i convocati di Luis Erique: – portieri: De Gea, Kepa, Unai Simón – difensori: Sergio Ramos, Pau Torres, Gayá, Reguilón, Jesús Navas, Sergi Roberto, Eric García, Iñigo Martínez.

– centrocampisti: Busquets, Rodri, Mikel Merino, Fabian Ruiz, Canales, Koke, Marcos Llorente.

– attaccanti: Morata, Gerard Moreno, Oyarzabal, Ansu Fati, Ferran Torres, Dani Olmo, Adama Traoré.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte