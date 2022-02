Spagna: turisti in calo del 62,7% nel 2021

Condividi l'articolo

Sono 31,1 milioni i turisti internazionali che hanno visitato la Spagna nel 2021: è questo il dato riportato dall’Istituto Nazionale di Statistica. Si tratta di un livello superiore del 64,4% rispetto al 2020, ma del 62,7% inferiore rispetto al 2019 (l’ultimo anno solare intero prima della pandemia).

I principali Paesi di provenienza dei turisti stranieri in Spagna sono la Francia, la Germania e il Regno Unito. L’Italia si situa in quinta posizione, con quasi 1,7 milioni di viaggiatori in arrivo.

Lo scorso dicembre sono arrivati in Sagna oltre 2,9 milioni di turisti internazionali contro i 4,3 milioni del dicembre 2019.



