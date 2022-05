Spalletti, allenerò il Napoli anche il prossimo anno

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 13 MAG – ”Sono l’allenatore del Napoli il

prossimo anno e si parte da li. Dubbi non ne ho”. Luciano

Spalletti conferma la sua volontà di allenare il Napoli anche

nella prossima stagione. ”’Parlare del terzo anno – aggiunge –

sul quale ha un’opzione la Società è inutile. Qui ci sono novità

tutti i giorni, Tutte le mattine ci alziamo e c’è qualcosa d

nuovo e bisogna vedere questo qualcosa di nuovo dove porta.

Stiamo facendo il nostro lavoro in maniera corretta. Stiamo

tentando di valutare anche oltre al podio di quest’anno e

cominciare a pensare a creare un Napoli sempre più forte

nonostante tutto quello che c’è stato in questo periodo”.

