Spalletti, oggi prestazione del Napoli indelebile

(ANSA) – ROMA, 28 NOV – “Oggi ha questa vittoria ha tanto

significato, dopo alcune gare non all’altezza come qualità e

convinzione. La prestazione della squadra è stata indelebile.

davvero tanta roba”. Così l’allenatore del Napoli, Luciano

Spalletti, dopo il successo sulla Lazio.

“La gara di Mertens? Tutti hanno giocato benissimo,

Zielinski, Lobotka, Mario Rui. Oggi è impossibile dire chi è

stato sotto livello – ha detto ancora Spalletti -. E poi per la

prima volta ci è sembrato di giocare in casa, con un grande

pubblico presente dopo tanto tempo. Penso che siamo riusciti a

dare felicità alle persone che ci vogliono bene”. (ANSA).



