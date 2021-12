Spalletti “risultato fondamentale, giocato da grande”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 DIC – “Siamo molto soddisfatti per la

vittoria. Abbiamo giocato da grande squadra contro un grande

avversario e la partita l’abbiamo tenuta in mano abbastanza

bene”. Così l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, dopo la

vittoria sul Milan. “Tutti hanno lottato, si sono dati una mano

– ha aggiunto ai microfoni di Dazn -. Questo fatto di fare

qualcosa per il Napoli è stato messo in evidenza. È un risultato

fondamentale per noi, venivamo da due sconfitte immeritate.

Quando si abbassano l’entusiasmo e l’autostima con una maglia

del genere addosso le gambe diventano di piombo. Siamo stati

bravi a soffrire”.

“Quando erano in campo Giroud e Ibra hanno fatto valere la

fisicità e siamo stati costretti a faticare un po’ di più – ha

proseguito l’allenatore -. Avremmo potuto riorganizzare meglio

le ripartenze con i piccoletti e non ci siamo riusciti. La

fisicità nel calcio fa la differenza. Petagna? Forse avrei

potuto lasciarlo in campo, ma gli sono venuti due volte i

crampi”. (ANSA).



